Призёр Олимпийских игр из Армении отреагировал на ситуацию в Нагорном Карабахе

Двукратный чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян, выступающий в весовой категории до 109 кг, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Мы никогда не хотели войны, но коварный враг в присущем ему стиле подло хотел уничтожить нашу идентичность. Но он никогда успеха не добивался, не добьётся и в этот раз.

Храбрые воины, я верю в ваши силы, уверен, что и в этот раз мы выйдем победившими. Другого варианта нет: мы победим и уничтожим противника, ведь побеждает тот, кто не боится сражаться… Вперёд, к победе!» — приводит слова Мартиросяна Armsport.

27 сентября вновь обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.