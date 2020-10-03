Чемпионка ОИ-2012 — о происходящем на Камчатке: давайте спасём Россию, это нужно сейчас!

Олимпийская чемпионка 2012 года, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анжелика Тиманина высказала мнение о загрязнении тихоокеанского побережья Камчатки.

Специалисты обнаружили нефтепродукты и фенол в прибрежной воде у Халактырского пляжа. Признаки загрязнения выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Пляж усеян мертвыми морскими животными, факты гибели которых также выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

«Просто в шоке от того, что сейчас происходит на Камчатке! Гибнут животные и страдают люди. Уже несколько дней (хотя на самом деле пару недель) жители Камчатки наблюдают страшные явления — на берегу океана лежат тысячи мёртвых морских животных. Водолазы ныряют и всплывают со слезами на глазах — всё дно усеяно трупами животных. Рыба будто сварена в кипятке. Вода в океане мутная, грязная, со странным запахом.

⠀

Все мои знакомые сёрферы, кто находится сейчас там, получили серьёзные химические ожоги глаз, кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Люди перестали видеть предметы на расстоянии трёх метров. Что произошло, так и непонятно, но анализы воды выявили превышение содержания нефтепродуктов в 4 раза, фенола — в 2,5 раза.

⠀

В Сети высказывают мнение, что причиной отравления воды стали военные учения, которые проходили как раз тогда, когда люди стали замечать первые признаки трагедии. Если это так, понятно, почему о ситуации не говорилось так долго.

⠀

Друзья, Камчатка очень далеко от большинства из нас. От Москвы особенно. Внимание надзорных органов туда часто «не доходит». Особенно если это кому-то невыгодно. Мы должны помочь и придать широчайшей огласке это дело. Помните аварию Норникеля, защиту Куштау? Только благодаря массовым репостам удалось докричаться до политиков и призвать их принять меры! Давайте же спасем нашу страну, это нужно делать сейчас!» — написала Тиманина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анжелики Тиманиной в «Инстаграме».