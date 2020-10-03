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Маргарита Мамун: первый день рождения сына — родительский праздник!

Маргарита Мамун: первый день рождения сына — родительский праздник!
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поздравила мужа – пловца Александра Сухорукова — с первым днём рождения сына, Льва.

«Сегодня год маме Рите и папе Саше. Первый день рождения сына — родительский праздник!» — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Маргарита представила сына — виновника торжества.

«Вот он, маленький виновник торжества! Если у вас нет детей, то вы не знаете, насколько молниеносно летит время. Не описать словами ту любовь, которая случилась с нами к этому мужчине. Спасибо, что выбрал нас, Маленький Принц!» — написала Мамун.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Сухоруков сделал предложение Мамун 8 декабря 2016 года во время Олимпийского бала в присутствии собравшихся. 8 сентября 2017 года Александр и Маргарита официально стали мужем и женой.

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