«Не понимаю, как можно быть таким сладким!» Мамун показала милые фото 11-месячного сына

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун выложила в «Инстаграм» две фотографии 11-месячного сына. Напомним, в октябре 2019 года спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.

«Может, потому, что это наш сын, но я не понимаю, как можно быть настолько сладким!» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.