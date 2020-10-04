Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Владимир Никитин установил рекорд России в полумарафоне

Владимир Никитин установил рекорд России в полумарафоне
Другие / Лёгкая атлетика 0

Легкоатлет Владимир Никитин выиграл полумарафон «Моя столица» с новым национальным рекордом. Дистанцию в 21 км он преодолел за 1 час 1 минуту и 9 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Капитонову — 24 года назад он преодолел аналогичную дистанцию за 1 час 1 минуту и 15 секунд.

Вторым в полумарафоне «Моя столица» стал Николай Чавкин (+4,29), третье место занял Дмитрий Янюшкин (+12,11).

В женской части соревнований победу одержала чемпионка Европы в помещении в беге на 3000 метров Елена Коробкина — её результат 1 час 14 минут и 30 секунд. Второй стала Алла Сидорова (+3.03), третье место заняла Александра Бородинова (+3.57).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020