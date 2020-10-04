Владимир Никитин установил рекорд России в полумарафоне
Легкоатлет Владимир Никитин выиграл полумарафон «Моя столица» с новым национальным рекордом. Дистанцию в 21 км он преодолел за 1 час 1 минуту и 9 секунд.
Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Капитонову — 24 года назад он преодолел аналогичную дистанцию за 1 час 1 минуту и 15 секунд.
Вторым в полумарафоне «Моя столица» стал Николай Чавкин (+4,29), третье место занял Дмитрий Янюшкин (+12,11).
В женской части соревнований победу одержала чемпионка Европы в помещении в беге на 3000 метров Елена Коробкина — её результат 1 час 14 минут и 30 секунд. Второй стала Алла Сидорова (+3.03), третье место заняла Александра Бородинова (+3.57).
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