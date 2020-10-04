Кипчоге впервые с 2014 года проиграл марафон, став восьмым в Лондоне

26-летняя представительница Кении Бриджит Косгей второй год подряд становится победительницей Лондонского марафона. Дистанцию в 42 километра она преодолела за 2 часа 18 минут и 58 секунд.



Второе место заняла бегунья из США Сара Холл (2.22:01), третьей стала кенийка Рут Чепнгетич (2.22:05).



В соревновании мужчин победу одержал Шура Китата Тола из Эфиопии (2.05:41), на одну секунду опередив представителя Кении Винсента Кипчумбу (2.05:42). Третье место занял другой легкоатлет из Эфиопии — Сисай Лемма (2.05:45).



Кениец Элиуд Кипчоге занял 8-е место, показав результат 2:06:49. До сегодняшнего дня он выиграл 10 различных марафонов подряд, и эта серия длилась с апреля 2014 года.



Лондонский марафон должен был пройти 26 апреля, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на начало октября.