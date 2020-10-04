Итальянец Диего Улисси выиграл второй этап «Джиро д'Италия»

Итальянец Диего Улисси из команды UAE-Team Emirates выиграл второй этап веломногодневки «Джиро д'Италия». На финишной прямой он опередил словака Петера Сагана (BORA-hansgrohe) и датчанина Миккеля Фролиха Хоноре (Deceuninck-Quick Step). Россиянин Ильнур Закарин из CCC финишировал 26-м в большой группе преследователей, отставших от лидера на 5 секунд.

Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Филиппо Ганна из команды INEOS Grenadiers.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 2-й этап. Алькамо – Агридженто, 149 км

1. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – 3:24.58.

2. Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) – то же время.

3. Миккель Фролих Хоноре (Дания, Deceuninck-Quick Step) – то же время…

26. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – отставание 0.05…

73. Павел Кочетков (Россия, ССС) — +0.50.

Общий зачёт после 2-го этапа

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 3:40.27.

2. Жоау Педру Алмейда (Португалия, Deceuninck-Quick Step) – +0.22.

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – +0.23.

28. Ильнур Закарин (Россия, ССС) – +1.26.

69. Павел Кочетков (Россия, ССС) — +2.38.