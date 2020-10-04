Российские волейболисты выиграли чемпионат Европы U20, победив в финале итальянцев

Волейболисты сборной России стали победителями молодёжного чемпионата Европы U20, который проходил в Чехии. В финале подопечные Михаила Николаева нанесли поражение сборной Италии со счётом 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).

Самым результативным в составе сборной России стал Омар Курбанов, набравший 19 очков.12 баллов принёс команде Станислав Динейкин. На подаче отличился Роман Мурашко, подавший 3 эйса.

Бронзовым призёром стала сборная Бельгии, обыгравшая в матче за третье место команду Беларуси – 3:0.

Российская сборная в девятый раз выиграла молодёжный чемпионат Европы, что является лучшим показателем среди всех национальных команд.

Волейбол. Чемпионат Европы U20. Брно, Чехия

Финал

Россия – Италия — 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).