Российские волейболисты выиграли чемпионат Европы U20, победив в финале итальянцев
Волейболисты сборной России стали победителями молодёжного чемпионата Европы U20, который проходил в Чехии. В финале подопечные Михаила Николаева нанесли поражение сборной Италии со счётом 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).
Самым результативным в составе сборной России стал Омар Курбанов, набравший 19 очков.12 баллов принёс команде Станислав Динейкин. На подаче отличился Роман Мурашко, подавший 3 эйса.
Бронзовым призёром стала сборная Бельгии, обыгравшая в матче за третье место команду Беларуси – 3:0.
Российская сборная в девятый раз выиграла молодёжный чемпионат Европы, что является лучшим показателем среди всех национальных команд.
Волейбол. Чемпионат Европы U20. Брно, Чехия
Финал
Россия – Италия — 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).
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