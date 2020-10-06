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Президент ОКР Поздняков: в антидопинговой деятельности есть кадровый голод

Президент ОКР Поздняков: в антидопинговой деятельности есть кадровый голод
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в настоящее время в сфере антидопинговой деятельности существует кадровый голод.

«Антидопинговая деятельность как никогда актуальна. Сейчас здесь существует кадровый голод. С 2021 года вступает в силу новая редакция кодекса ВАДА. Один из пунктов – наличие в каждой федерации антидопингового делегата.

Во многих федерациях квалификацию специалистов в указанных областях необходимо повышать. В отдельных федерациях это совместители, в других — волонтёры, а в некоторых таких специалистов вообще нет. Когда это касается, к примеру, антидопинговой работы, то это приводит к самым неприятным последствиям, как в случае с фальсификацией медицинских документов одного российского легкоатлета», — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

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