Владимир Путин: стратегия по развитию спорта должна быть принята до конца 2020 года

Стратегия по развитию спорта в России должна быть принята до конца 2020 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры.

«Я знаю, что члены совета подготовили предметные предложения по дальнейшему развитию спортивной сферы, я здесь вижу в документах. Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», — приводит слова Путина «Р-Спорт».

Также президент подчеркнул, что новая стратегия развития физкультуры и спорта должна предусматривать форс-мажорные обстоятельства, чтобы не допустить сбоя в тренировках российских сборных.

«В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», — сказал он.