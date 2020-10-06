Александра Солдатова предстала с изящным макияжем

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото и видео на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка предстала с изящным макияжем. На видео спортсменка также позирует в новом образе.

«Сегодня поняла для себя, что макияж — это тоже искусство, которому надо обучаться!» — написала Солдатова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Солдатова ранее страдала от расстройства пищевого поведения. На фоне проблем со здоровьем она завершила карьеру.