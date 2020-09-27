«Какой прекрасный солнечный день». Солдатова сфотографировалась в облегающем платье
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала серию новых фотографий на своей странице в «Инстаграме». 22-летняя россиянка сделала фотосессию с карликовым пуделем абрикосового цвета, который гармонирует с расцветкой её осеннего наряда. Трикотажное платье выгодно подчёркивает фигуру гимнастки.
«Какой прекрасный солнечный день», — написала Солдатова.
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), на первенстве планеты 2018 года завоевала личное золото в упражнении с лентой. Также Солдатова — трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).
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