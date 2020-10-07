Солдатова: недавно разбирала гардероб и поняла, что 50 процентов моей одежды именно такой!

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка дала понять, что предпочитает носить одежду бежевого цвета.

«Обожаю этот цвет в одежде! Недавно разбирала гардероб и поняла, что 50 процентов моей одежды именно такой! Да и по постам вы, наверное, заметили. А вы какой цвет предпочитаете?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«И не только тебе. Это тоже мой любимый цвет».

«Вы делаете каждый наряд красивым».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).