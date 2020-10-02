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«Огромное удовольствие». Гимнастка Солдатова показала невероятную гибкость

«Огромное удовольствие». Гимнастка Солдатова показала невероятную гибкость
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео спортсменка демонстрирует поразительную гибкость.

Подписчики оценили гибкость Солдатовой. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту гимнастки.

«Мы скучаем по тебе, чемпионка».
«Ты лучше всех».
«Стрела и лук. Вот что пришло мне в голову».
«Саша, с каждым годом растяжка только амплитуднее».
«На мой взгляд, Саша уже немалого достигла. И она классная».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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