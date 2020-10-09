Российские волейболистки выиграли юношеский чемпионат Европы U17
Волейболистки сборной России завоевали золотые медали юношеского чемпионата Европы U17, который завершился в Черногории. В финальном матче, прошедшем в Подгорице, россиянки обыграли команду Турции со счётом 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23). Самым результативным игроком встречи стала россиянка Арина Федоровцева, принёсшая команде 26 очков (3 из них эйсы). Наталья Суворова набрала 16 очков, Анастасия Жаброва — 12 (4 из них — на блоке).
Бронзовым призёром стала команда Сербии, обыгравшая в матче за третье место сборную Италии со счётом 3:1.
Юношеская сборная России стала чемпионом Европы в пятый раз и в четвёртый подряд.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Девушки. Подгорица, Черногория
Финал
Россия — Турция — 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23)
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