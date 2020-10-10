«КПРФ» не сумел выйти в финал Лиги чемпионов, в серии пенальти уступив «Барселоне»

Московский «КПРФ» в серии послематчевых пенальти уступил испанской «Барселоне» в полуфинальном матче «Финала четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу. Основное и дополнительное время матча завершились вничью 3:3. При этом российская команда уже к 8-й минуте встречи уступала 0:2, но дважды отыгралась. Во второй раз счёт сравнял Нандо, за 11 секунд до конца дополнительного времени реализовав пенальти, назначенный за игру рукой.

В серии 6-метровых ударов футболисты «Барселоны» все пять раз были точны, у «КПРФ» в перекладину попал Веласко Лин.

За третье место «КПРФ» сыграет с «Тюменью», которая в своём полуфинале уступила «Мурсии» — 1:2.

Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал четырёх». Барселона, Испания

1/2 финала

«Барселона» (Испания) – «КПРФ» (Россия) – 3:3 (по пен. – 5:4).