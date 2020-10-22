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Гимнастка Вера Бирюкова заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном платье

Гимнастка Вера Бирюкова заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном платье
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Бирюкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в свадебном платье.

«Придумайте свою реальность. Какую хотите сами — ту и придумайте. Какой она должна быть? Та, ваша реальность, о которой вы грезите?

Сейчас ваше внимание погружено в зеркало, как в экран бессознательного сновидения. Вы смотрите и думаете, что бы такого сделать, получится или нет?

Выходите из зеркала, хватит думать, пора действовать. Не получится — а получается. Не что бы сделать — а делается. Переключайтесь в другой режим взаимодействия с реальностью.

PS. Кто угадает, в каком году я вышла замуж? Проверка на внимательность», — написала Бирюкова.

Фото можно посмотреть на странице Веры Бирюковой в «Инстаграме».

Внимательные подписчики поняли, что гимнастка не замужем, но однажды собирается это сделать.

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