Мамун выложила новое фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала новое фото с отдыха, который она проводит на Мальдивах. Мамун предстала в чёрном купальнике на фоне пляжа и моря.
Спортсменка сообщила, что она перебирается из одной гостиницы в другую.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.
Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016-го на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017-го влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.
Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы на первенстве континента.
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