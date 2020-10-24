В следующем сезоне в чемпионате России по гандболу может сыграть «Зенит» из Петербурга

В Санкт-Петербурге завершается процесс создания нового мужского гандбольного клуба, сообщает ТАСС. В городе появится гандбольный клуб «Зенит», который, по всей видимости, сможет выступить в чемпионате России уже в следующем сезоне.

Клуб создаётся на средства «Газпрома». «Зенит» появится на базе команды Суперлиги «Университет Лесгафта – Нева». Сейчас клуб из Санкт-Петербурга после 10 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России первое место, набрав 18 очков.

Таким образом в Санкт-Петербурге под брендом «Зенит» будут объединены футбольный, баскетбольный, волейбольный и гандбольный клубы.

Минувший сезон в чемпионате России по гандболу был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионами организаторы признали «Чеховских медведей», лидировавших в момент остановки турнира.