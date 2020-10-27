Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Добралась до вершины». Ефимова совершила восхождение на гору в Юте

«Добралась до вершины». Ефимова совершила восхождение на гору в Юте
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в «Инстаграме». Спортсменка совершила восхождение на одну из гор в штате Юта (США).

«Добралась до вершины», — написала Ефимова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской пловчихи.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 наград — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у российской спортсменки 15 медалей.

«На Марсе есть вода». Юлия Ефимова совершила лодочную прогулку по водохранилищу Пауэлл
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020