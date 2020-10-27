«Добралась до вершины». Ефимова совершила восхождение на гору в Юте

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в «Инстаграме». Спортсменка совершила восхождение на одну из гор в штате Юта (США).

«Добралась до вершины», — написала Ефимова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской пловчихи.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 наград — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у российской спортсменки 15 медалей.