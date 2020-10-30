CAS отклонил апелляции российских бобслеистов Зубкова и Касьянова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году (замена мочи).

Тем самым CAS подтвердила решение Международной федерации бобслея (IBSF), в котором названные спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на 2 года с декабря 2018 года. Также аннулированы результаты спортсменов на Играх в Сочи в 2014 году, где Зубков завоевал две золотые медали в двойках и четвёрках.

CAS провёл слушание дела в онлайн-режиме 23 апреля 2020 года, объединив апелляции спортсменов и ВАДА. После обсуждения CAS сохранил оспариваемое решение в первоначальном виде.