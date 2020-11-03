Владимир Путин поручил доработать стратегию развития физкультуры и спорта РФ до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта РФ до 2030 года. Ранее планировалось, что документ будет принят в середине ноября.
«Доработать с учетом предложений Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий по её реализации», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении года детско-юношеского спорта в России (до 10 ноября), разработать проект федерального закона о гармонизации законодательства о физкультуре и спорте (до 20 ноября), а также утвердить план мероприятий и образовать оргкомитет по проведению саммита «СпортАккорд» в Екатеринбурге в 2021 году (до 30 ноября).
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