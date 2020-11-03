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Словенец Роглич выиграл 13-й этап «Вуэльты» и возглавил общий зачёт

Словенец Роглич выиграл 13-й этап «Вуэльты» и возглавил общий зачёт
Другие / Велоспорт 0

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем 13-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Рогличу удалось преодолеть дистанцию за 46 минут 39 секунд. Вторым стал американец Уильям Барта из команды CCC (+1 секунда), в тройку также попал португалец Нельсон Оливейра из Movistar (+10 секунд).

Россиянин Александр Власов из команды «Астана» финишировал 24-м (+ 2 минуты 17 секунд).

Велошоссе. «Вуэльта Испании». Общий зачёт после 13-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
2. Ричард Карапас (Эквадор, Ineos) – 48:29.27 +0.39
3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – +0.47...
9. Александр Власов (Россия, «Астана») – +8.48.

Россиянин Александр Власов финишировал вторым на 12-м этапе «Вуэльты»
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