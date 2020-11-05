Бельгиец Филипсен выиграл 15-й этап «Вуэльты»
Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен из команды UAE Team Emirates выиграл 15-й этап «Вуэльты Испании».
Филипсен преодолел дистанцию за 6 часов 22 минуты 36 секунд. Вторым финишировал Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe, третьим — Янник Штаймле из Deceuninck-QuickStep (оба — Германия). Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 23-м.
Общий зачёт после 15-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 60,16.02
2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.39.
3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – +0.47…
9. Александр Власов (Россия, «Астана») – +8.48.
Следующий этап велогонки пройдёт 6 ноября.
Роглич является действующим чемпионом «Вуэльты Испании». Соревнования завершатся 8 ноября.
Бельгиец Тим Велленс выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании»
- 5 ноября 2020
-
21:18
-
20:36
-
19:37
-
18:47
-
15:29
-
14:50
-
14:26
-
12:51
-
11:38
-
09:26
-
09:11
-
01:00
- 4 ноября 2020
-
20:13
-
18:33
-
15:31
-
13:07
-
10:37
-
09:10
- 3 ноября 2020
-
23:08
-
22:34
-
20:52
-
20:39
-
19:11
-
18:56
-
17:30
-
15:45
-
14:53
-
14:00
-
13:31
-
11:31
-
10:00
-
01:00
-
00:56
- 2 ноября 2020
-
22:56
-
20:07
Партнерский контент