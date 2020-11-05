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Бельгиец Филипсен выиграл 15-й этап «Вуэльты»

Бельгиец Филипсен выиграл 15-й этап «Вуэльты»
Другие / Велоспорт 0

Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен из команды UAE Team Emirates выиграл 15-й этап «Вуэльты Испании».

Филипсен преодолел дистанцию за 6 часов 22 минуты 36 секунд. Вторым финишировал Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe, третьим — Янник Штаймле из Deceuninck-QuickStep (оба — Германия). Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 23-м.

Общий зачёт после 15-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 60,16.02
2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.39.
3. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) – +0.47…
9. Александр Власов (Россия, «Астана») – +8.48.

Следующий этап велогонки пройдёт 6 ноября.

Роглич является действующим чемпионом «Вуэльты Испании». Соревнования завершатся 8 ноября.

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