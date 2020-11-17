Песков отреагировал на принятие в США «закона Родченкова»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал принятие Сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Безусловно, мы обратили на это внимание. Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен Палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.