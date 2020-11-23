Все матчи женского чемпионата Европы—2020 по гандболу пройдут в Дании

Все матчи женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, который состоится с 3 по 20 декабря, пройдут в Дании, сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Соревнования должны были пройти в Дании и Норвегии, однако неделю назад норвежская сторона отказалась от проведения турнира в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

В итоге чемпионат Европы пройдёт в двух датских городах — Хернинге и Колдинге. Команды группы В, в которую входит сборная России, как и планировалось, сыграют в Хернинге. Соперниками российских гандболисток станут сборные Швеции, Испании, Чехии. В Колдинге, заменившем Тронхейм, сыграют команды групп C и D. Расписание матчей турнира не претерпело изменений.

По три лучшие команды из каждого квартета выйдут во второй групповой раунд, где будут разбиты на две группы по шесть команд. Лучшие из групп А и В попадут в группу I и продолжат выступление в Хернинге, из групп С и D — в группу II, матчи которой состоятся в Колдинге. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, игры плей-офф примет Хернинг.

Действующим победителем турнира является команда Франции, выигравшая в финале у сборной России.