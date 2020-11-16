Норвегия отказалась от проведения чемпионата Европы по гандболу

Норвежская гандбольная ассоциация уведомила Европейскую федерацию гандбола (ЕГФ) о том, что страна не сможет принять матчи женского чемпионата Европы. Решение принято за 17 дней до старта турнира. Об этом сообщает «Гандбол. Быстрый центр», ссылаясь на sport.tv2.dk.

Согласно заявлению норвежского организационного комитета, в основу решения легла тщательная оценка со стороны органов здравоохранения, а также политические требования и пожелания санитарных служб.

«Мы благодарны за сотрудничество и взаимопонимание со стороны ЕГФ. С тяжёлым сердцем мы должны признать, что на этот раз нам не удалось организовать чемпионат дома, в Норвегии. Мы очень этого ждали», — сказал президент Норвежской гандбольной ассоциации Коре Гейр Лио.

Генеральный секретарь Датской ассоциации гандбола Мортен Кристенсен заявил, что сейчас прорабатывается вариант, при котором Дания полностью примет чемпионат Европы.

«Практически невозможно организовать всё за такой короткий промежуток времени, но если в мире есть федерация, которая сможет это сделать, то это датская. У нас много безумно талантливых волонтёров и сотрудников. Сейчас все мы обсуждаем, сможем ли мы сделать за три недели то, над чем обычно работаем полтора года», — сказал Мортен Кристенсен.