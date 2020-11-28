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Непомнящий в рамках турнира Skilling Open в первом матче полуфинала уступил Карлсену

Непомнящий в рамках турнира Skilling Open в первом матче полуфинала уступил Карлсену
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий со счётом 1,5-2,5 уступил действующему обладателю мировой шахматной короны, норвежцу Магнусу Карлсену, в первом полуфинальном матче онлайн-турнира Skilling Open.

В другой полуфинальной паре американец Уэсли Со со счётом 2,5-1,5 победил соотечественника Хикару Накамуру.

В первом матче 1/4 финала Непомнящий со счётом 1,5-2,5 уступил армянскому гроссмейстеру, но в ответном матче Ян одолел Левона со счётом 3-1 и 2-0 на тай-брейке.

Второй полуфинальный матч Непомнящего с Карлсеном состоится 28 ноября. В случае ничьей по итогам двух встреч соперники определят победителя на тай-брейке.

Skilling Open — онлайн-турнир, организованный Магнусом Карлсеном. Он стартовал 22 ноября и завершится 30 ноября.

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