Непомнящий в рамках турнира Skilling Open в первом матче полуфинала уступил Карлсену
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий со счётом 1,5-2,5 уступил действующему обладателю мировой шахматной короны, норвежцу Магнусу Карлсену, в первом полуфинальном матче онлайн-турнира Skilling Open.
В другой полуфинальной паре американец Уэсли Со со счётом 2,5-1,5 победил соотечественника Хикару Накамуру.
В первом матче 1/4 финала Непомнящий со счётом 1,5-2,5 уступил армянскому гроссмейстеру, но в ответном матче Ян одолел Левона со счётом 3-1 и 2-0 на тай-брейке.
Второй полуфинальный матч Непомнящего с Карлсеном состоится 28 ноября. В случае ничьей по итогам двух встреч соперники определят победителя на тай-брейке.
Skilling Open — онлайн-турнир, организованный Магнусом Карлсеном. Он стартовал 22 ноября и завершится 30 ноября.
Карлсен досрочно победил на шахматном супертурнире в Ставангере
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