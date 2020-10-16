Карлсен досрочно победил на шахматном супертурнире в Ставангере

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно стал победителем супертурнира в норвежском Ставангере.

Вчера, 15 октября, в девятом туре соревнований Карлсен обыграл иранца Алирезу Фируджу. В других партиях победителя выявили по результам «армагеддона». Левон Аронян из Армении чёрными обыграл норвежца Арьяна Тари, американец Фабиано Каруана — поляка Яна-Кшиштофа Дуду.

По итогам игрового дня Карлсен набрал 19,5 очка и обеспечил себе первое место за один тур до конца турнира. На данный момент на втором месте располагается Фируджа (15,5), Аронян (14,5) — третий.

Каждая партия идёт до победы. Выигрыш в классические шахматы оценивается в три очка. В случае ничейного результата назначается «армагеддон». За победу в «армагеддоне» начисляется 1,5 очка, проигравшему — 1 очко.