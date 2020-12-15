Россияне Семёнов и Евлоев завоевали золото на чемпионате мира по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал лучшим в категории до 97 кг на чемпионате мира в Белграде. В финале он победил венгра Алекса Жоке со счетом 3:0. 27-летний Евлоев стал трёхкратным чемпионом мира — ранее он поднимался на высшую ступень пьедестала ЧМ в 2018 году в Будапеште и в 2019 году в Нур-Султане.
В весе до 130 кг золото завоевал Сергей Семёнов, который в финале поборол турка Османа Йылдырыма со счетом 7:1. Семёнов стал двукратным чемпионом мира — он уже побеждал на ЧМ в этом весе в 2018 году в Будапеште.
Сборная России по греко-римской борьбе стала лучшей в Белграде в медальном зачёте (7 золотых медалей и две серебряные). На втором месте венгры (1-3-0).
Чемпионат мира по греко-римской борьбе. Белград (Сербия)
До 97 кг
1. Муса Евлоев (Россия)
2. Алекс Жоке (Венгрия)
3. Артур Омаров (Чехия)/Мохаммадхади Сарави (Иран)
До 130 кг
1. Сергей Семёнов (Россия)
2. Осман Йылдырым (Турция)
3. Бека Канделаки (Азербайджан)/Николай Кучмий (Украина).
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