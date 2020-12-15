Женская сборная России не вышла в полуфинал ЧЕ-2020 по гандболу, уступив датчанкам

Женская сборная России по гандболу в третьем матче основного раунда чемпионата Европы уступила хозяйкам соревнований — национальной команде Дании. Встреча завершилась со счётом 23:30.

Сборной России не удалось выйти в полуфинал соревнований, команда будет бороться за пятое место с национальной командой Нидерландов.

Напомним, в основной раунд россиянки пробились, обыграв команды Испании, Швеции и Чехии. Перед встречей с француженками обе сборные имели максимальный результат на турнире. Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания

Основной раунд. Группа I. Четвёртый тур

Дания — Россия — 30:23 (13:9)