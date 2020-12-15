Женская сборная России не вышла в полуфинал ЧЕ-2020 по гандболу, уступив датчанкам
Женская сборная России по гандболу в третьем матче основного раунда чемпионата Европы уступила хозяйкам соревнований — национальной команде Дании. Встреча завершилась со счётом 23:30.
Сборной России не удалось выйти в полуфинал соревнований, команда будет бороться за пятое место с национальной командой Нидерландов.
Напомним, в основной раунд россиянки пробились, обыграв команды Испании, Швеции и Чехии. Перед встречей с француженками обе сборные имели максимальный результат на турнире. Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.
Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Хернинг, Дания
Основной раунд. Группа I. Четвёртый тур
Дания — Россия — 30:23 (13:9)
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
23:59
-
22:22
-
19:21
-
19:02
-
18:51
-
18:10
-
18:07
-
16:36
-
16:12
-
15:00
-
11:59
-
10:36
-
09:47
-
09:19
-
00:05
- 14 декабря 2020
-
22:02
-
22:01
-
21:52
-
21:32
-
18:17
-
14:10
-
09:12
- 13 декабря 2020
-
23:53
-
23:25
-
22:59
-
22:45
-
22:27
-
22:12
-
21:54
-
21:34
-
21:07
-
19:50
-
19:18
-
19:05
-
18:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам