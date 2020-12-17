Сноубордист Соболев извинился за постановочное видео, на котором якобы заблудился в лесу

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев извинился за постановочное видео, где он вместе с другом якобы потерялся в лесу в Шерегеше и просил помощи спасателей.

«Есть вещи, которыми не шутят. По какой-то причине я понял это слишком поздно и был уверен, что вы будете рады, когда все прояснится. Сейчас задаю себе вопрос, как такая идея прошла фильтр в моей голове. Когда стоишь по другую сторону и знаешь, что с тобой ничего не произошло, не думаешь, к каким последствиям приведёт твоя тупая шутка.

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Всё это затевалось, чтобы вместе потом глянуть наш новый видос на позитиве. Сейчас же понимаю, что вся эта ночь съёмок и всё это видео не стоил и сотой доли переживаний неравнодушных людей. Видео удаляю к чертям собачьим.

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Хочу извиниться лично перед каждым человеком, кто переживал из-за этой глупой шутки. Позвоню каждому и лично попрошу прощения по телефону. Я заслужил ваши ругательства в мой адрес и готов лично пообщаться с каждым, кто напишет в директ свой номер телефона. Ещё раз простите», — написал Соболев на своей странице в "Инстаграме".