Хайо Зеппельт: захватывает дух от того, как судьи CAS поменяли вердикт ВАДА по России

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по спору ВАДА с РУСАДА.
«Более подробно ознакомился с решением CAS по России: просто захватывает дух от того, как судьи CAS изменили основные и более существенные моменты вердикта ВАДА от 2019 года. Например: надпись «Россия» на форме теперь разрешена; Путина могут пригласить правительства и так далее…
Это настолько очевидно, что МОК на заднем плане оказал влияние на тех, кто дёргает за ниточки, и дружественные России лоббисты добились успеха в CAS, ослабив решение ВАДА от 2019 года. Я понимаю, почему чистые спортсмены из других стран снова очень разочарованы", — написал Зеппельт в своём «твиттере».
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