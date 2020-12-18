Хайо Зеппельт: захватывает дух от того, как судьи CAS поменяли вердикт ВАДА по России

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по спору ВАДА с РУСАДА.

«Более подробно ознакомился с решением CAS по России: просто захватывает дух от того, как судьи CAS изменили основные и более существенные моменты вердикта ВАДА от 2019 года. Например: надпись «Россия» на форме теперь разрешена; Путина могут пригласить правительства и так далее…

Это настолько очевидно, что МОК на заднем плане оказал влияние на тех, кто дёргает за ниточки, и дружественные России лоббисты добились успеха в CAS, ослабив решение ВАДА от 2019 года. Я понимаю, почему чистые спортсмены из других стран снова очень разочарованы", — написал Зеппельт в своём «твиттере».