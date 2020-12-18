Хайо Зеппельт: что будет, если Россия вновь не предоставит достоверные данные ВАДА?

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, проанализировав решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА, задался вопросом о следующих шагах и выразил уверенность в необходимости перемен в структуре CAS.

«Остаётся один важный вопрос: какие будут последствия, если Россия вновь не предоставит ВАДА достоверные данные из Московской лаборатории? Будут ли у ВАДА рычаги управления, чтобы получить данные, которые лучше раскроют истинный масштаб допинговой программы в России?

Если эти важные данные из Московской лаборатории навсегда останутся скрыты, многие мошенники с предыдущих Олимпиад и чемпионатов мира так и не будут пойманы. Это будет катастрофой и провозглашением несостоятельности мирового спорта.

Очевидно, что организациям независимых спортсменов нужно приложить больше усилий, чтобы изменить предвзятую структуру CAS. Большее влияние должны получить стороны, которые дистанцированы от лоббистов олимпийского движения", — написал Зеппельт в своём «твиттере».