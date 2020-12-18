Магомедов, Усманов, Куруглиев и Садулаев завоевали золото Кубка мира по борьбе

В заключительный день Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии российские борцы-вольники завоевали четыре золотые медали.

В финале весовой категории до 61 кг Абасгаджи Магомедов поборол Ахмеднаби Гварзатилова из Азербайджана со счётом 5:1. В весе до 79 кг Ахмед Усманов нанёс разгромное поражение представителю Турции Мухаммету Котаноглу — 11:0. В решающей схватке в категории до 86 кг Даурен Куруглиев оказался сильнее поляка Збигнева Барановски — 5:1.

В весовой категории до 97 кг финальной схватки не было. Кубок мира завоевал россиянин Абдулрашид Садулаев. Его соперник из Беларуси Александр Гуштын снялся с поединка из-за полученной накануне травмы.

Напомним, накануне российские вольники также завоевали четыре золота. Победителями Кубка мира стали Завур Угуев (до 57 кг), Разамбек Жамалов (до 74 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг) и Шамиль Шарипов (до 125 кг).