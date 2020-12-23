Президент ВАДА: нельзя выкинуть из спорта атлетов только потому, что они родились в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску организации в отношении РУСАДА, а также прокомментировал мнение главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта, недовольного смягчением наказания.

«Я понимаю недовольство Тайгерта, потому что мы тоже ожидали более серьёзных последствий для России. Но считаю очень нечестным обвинять в этом прокурора, а не судью. Это против любой логики.

ВАДА проделало огромную работу, когда расследовало это дело. Мы просто не могли сделать больше. Часть американского общества уже давно требует тотального бана для российского спорта, несмотря на какие-либо доказательства. Но такое CAS точно не поддержал бы.

К тому же, несмотря на то что думает Тайгерт, нельзя взять и выкинуть из спорта атлетов просто потому, что они родились в России. Как объяснить молодому спортсмену, что он должен забыть свою мечту о поездке на Олимпиаду или чемпионат мира только из-за того, что его страна мошенничала, а его старшие коллеги употребляли допинг? Нельзя наказывать целое поколение молодых атлетов», — цитирует Баньку First News.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.