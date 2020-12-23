iNADO выступил с заявлением по поводу решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА

Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO), который объединяет 68 национальных антидопинговых агентств, выступил с официальным заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«iNADO ознакомился с недавним решением CAS частично поддержать санкции в отношении России, введённые ВАДА. В связи с убедительными доказательствами манипуляций с базой данных, собранными ВАДА, CAS оставил в силе решение исполкома ВАДА от 9 декабря 2019 года и признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Однако из-за смягчения санкций допинговая схема российских властей не приведёт к столь серьёзным последствиям, каких это заслуживает.

Сложно понять, почему за самое серьёзное нарушение антидопинговых правил и спортивных ценностей не вынесено такое же наказание продолжительностью в четыре года, какое получает любой отдельный спортсмен за умышленное мошенничество. Недопуск сборной России и запрет национальной символики на следующих двух Олимпиадах – это важные санкции, введённые ВАДА и поддержанные CAS. Однако трудно принять тот факт, что нейтральным спортсменам будет разрешено выступать на Олимпийских играх в цветах российского флага и с названием страны на форме.

iNADO глубоко обеспокоен посланием, которое это решение несёт нынешнему и будущим поколениям спортсменов в отношении терпимости к допингу. Спорт должен был решительно и неопровержимо закрыть эту главу, продемонстрировав, что те, кто мошенничает и отрицает это, столкнутся со значительными и чёткими последствиями. Это было достигнуто лишь частично.

iNADO с нетерпением ждёт публикации полного решения, чтобы понять, каким образом CAS – высший арбитр в спорте – пришёл к такому заключению», — отмечается в заявлении организации.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.