Чирлидерши отжигали на площадке, Ильину цепляли за футболку. Фото победы ЦСКА над «Ладой»

Вчера, 23 декабря, в Москве в спортивном комплексе «Игровой» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 30:23 в пользу «армейского» коллектива.



После продолжительного перерыва «армейский» клуб вернулся на игровую площадку, чтобы провести поединок против тольяттинской лады в рамках чемпионата России. Москвички записали в актив уверенную победу над тольяттинским коллективом. Лучшим игроком встречи была признана голкипер ЦСКА Анна Седойкина, сделавшая 10 сейвов.



Лучшие фото с матча ЦСКА — «Лада» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.