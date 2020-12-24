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Чирлидерши отжигали на площадке, Ильину цепляли за футболку. Фото победы ЦСКА над «Ладой»

ЖГК ЦСКА
Чирлидерши отжигали на площадке, Ильину цепляли за футболку. Фото победы ЦСКА над «Ладой»
Другие / Гандбол 0

Вчера, 23 декабря, в Москве в спортивном комплексе «Игровой» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счётом 30:23 в пользу «армейского» коллектива.

После продолжительного перерыва «армейский» клуб вернулся на игровую площадку, чтобы провести поединок против тольяттинской лады в рамках чемпионата России. Москвички записали в актив уверенную победу над тольяттинским коллективом. Лучшим игроком встречи была признана голкипер ЦСКА Анна Седойкина, сделавшая 10 сейвов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Лада» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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