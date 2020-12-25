В Москве полностью снесли здание спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве в ходе реконструкции было полностью снесено здание спорткомплекса «Олимпийский». Соответствующее фото появилось в телеграм-канале «Москва. Новости».
Фото: телеграм-канал «Москва. Новости»
Спортивный комплекс «Олимпийский» — один из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов России и Европы (до открытия Paris La Défense Arena в 2017 году — самый большой крытый стадион в Европе).
Комплекс был возведён специально к Олимпийским играм в Москве 1980 года. Строительство началось осенью 1977 года и было завершено весной 1980 года. Также на «Олимпийском» проходили чемпионаты мира по плаванию, лёгкой атлетике, боксу и другим видам спорта. Комплекс принимал различные международные теннисные турниры. В 2013 году в нём прошёл бой между украинским боксёром Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным.
1 июля 2020 года стадион спортивного комплекса был закрыт на реконструкцию, которая должна продлиться до 2022 года. 3 марта начался снос главной арены. После реконструкции там будет торговый центр и концертная площадка на 7-10 тыс. зрителей. По проекту в обновлённом спорткомплексе сохранятся плавательный и прыжковый бассейны, появятся гимнастические залы, теннисные корты, крытый каток, аквапарк, оздоровительно-реабилитационный комплекс, центр экстремального спорта, а также центр выставок и конференций, зоны развлечений и отдыха
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