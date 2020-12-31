Каролина Севастьянова поделилась эффектным фото в канун Нового года
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимках спортсменка сидит в машине и интересуется у подписчиков готовностью к празднованию новогодних праздников.
«Последние хлопоты перед Новым Годом! Все готовы??» — подписала она фото.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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