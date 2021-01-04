Бывший регбист из Уэльса стал чемпионом мира по дартсу
Валлиец Гервин Прайс стал победителем чемпионата мира 2021 года по дартсу. В финале соревнований он обыграл двукратного чемпиона мира шотландца Гэри Андерсона.
«Никогда не испытывал такого давления. Думаю, мне понадобится пару дней, чтобы всё осознать, сейчас я будто витаю в облаках. Это очень много значит для меня», — приводит слова Прайса BBC.
35-летний Прайс — бывший регбист. Он выступал в валлийском премьер-дивизионе, защищая цвета «Нит» и «Кросс-Кис». В 2014 году спортсмен завершил игровую карьеру регбиста и сосредоточился на игре в дартс.
После победы на седьмом для Прайса чемпионате мира спортсмен занял первое место в мировом рейтинге, прервав более чем шестилетнее лидерство голландца Майкла ван Гервена.
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