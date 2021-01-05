Каролина Севастьянова показала фото в роскошной шубе в салоне дорогой машины

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в роскошную шубу, позирует перед камерой, сидя в салоне дорогого автомобиля.

«Как я рада, что искусственный мех почти полностью вытеснил настоящий мех. Надеюсь, русские девушки когда-нибудь последуют примеру всего мира», — подписала она фото.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.