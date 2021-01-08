Российские гандболисты выиграли Рождественский турнир в Москве

Российские гандболисты стали победителями товарищеского Рождественского турнира, который проходил в Москве с 6 по 8 января.

В заключительном матче соревнований россияне обыграли национальную команду Испании. Встреча завершилась со счётом 28:26 (14:15). Самым результативным игроком матча стал левый крайний Игорь Сорока, который реализовал 5 пенальти из 6 и реализовал 2 мяча с игры. Лучшим игроком сборной был признан левый полусредний Александр Шкуринский.

В первом матче турнира, который состоялся 6 января, сборная России со счётом 22:21 обыграла аргентинцев, которые перед этим одолели сборную Испании (25:19). По итогам соревнований сборная Аргентины заняла второе место, проигравшие в двух матчах испанцы — третье.