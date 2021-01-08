Российские гандболисты выиграли Рождественский турнир в Москве
Российские гандболисты стали победителями товарищеского Рождественского турнира, который проходил в Москве с 6 по 8 января.
В заключительном матче соревнований россияне обыграли национальную команду Испании. Встреча завершилась со счётом 28:26 (14:15). Самым результативным игроком матча стал левый крайний Игорь Сорока, который реализовал 5 пенальти из 6 и реализовал 2 мяча с игры. Лучшим игроком сборной был признан левый полусредний Александр Шкуринский.
В первом матче турнира, который состоялся 6 января, сборная России со счётом 22:21 обыграла аргентинцев, которые перед этим одолели сборную Испании (25:19). По итогам соревнований сборная Аргентины заняла второе место, проигравшие в двух матчах испанцы — третье.
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
20:03
-
19:49
-
19:37
-
19:28
-
19:28
-
19:10
-
18:55
-
18:46
-
18:42
-
18:34
-
18:26
-
18:18
-
18:06
-
17:51
-
17:34
-
17:25
-
17:16
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
15:59
-
15:55
-
15:28
-
14:54
-
13:15
-
13:02
-
12:00
-
11:44
-
10:43
-
09:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам