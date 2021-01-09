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Гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов
Другие / Гандбол 0

Гандболистки ЦСКА в напряжённом матче Лиги чемпионов на своей площадке вырвали победу у французского «Бреста» со счётом 25:24. Самой результативной в составе российской команды стала Екатерина Ильина, она забросила 7 мячей. Решающим оказался гол Полины Горшковой на последней минуте. У неё этот гол стал шестым в матче.

ЦСКА одержал шестую победу в восьми матчах и занимает третье место в группе В, уступая одно очко венгерскому «Дьёру» и «Бресту», которые провели больше игр.

В очередном матче, который состоится 16 января, ЦСКА на своей площадке примет дортмундскую «Боруссию». На счету немецких гандболисток пока всего одна победа.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В

ЦСКА (Россия) — «Брест» (Франция) — 25:24 (12:12)

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