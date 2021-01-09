Гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов
Гандболистки ЦСКА в напряжённом матче Лиги чемпионов на своей площадке вырвали победу у французского «Бреста» со счётом 25:24. Самой результативной в составе российской команды стала Екатерина Ильина, она забросила 7 мячей. Решающим оказался гол Полины Горшковой на последней минуте. У неё этот гол стал шестым в матче.
ЦСКА одержал шестую победу в восьми матчах и занимает третье место в группе В, уступая одно очко венгерскому «Дьёру» и «Бресту», которые провели больше игр.
В очередном матче, который состоится 16 января, ЦСКА на своей площадке примет дортмундскую «Боруссию». На счету немецких гандболисток пока всего одна победа.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В
ЦСКА (Россия) — «Брест» (Франция) — 25:24 (12:12)
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
21:49
-
21:24
-
21:10
-
20:16
-
20:15
-
19:31
-
18:41
-
18:40
-
18:25
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
17:56
-
17:15
-
17:08
-
16:48
-
16:41
-
14:50
-
13:36
-
13:16
-
13:00
-
12:07
-
10:59
-
09:57
-
00:27
-
00:04
- 8 января 2021
-
23:52
-
22:52
-
22:33
-
22:24
-
22:10
-
21:47
-
21:27
-
20:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам