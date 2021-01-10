На чемпионате мира по гандболу гимн России заменит композиция, согласованная с МОК

На чемпионате мира по гандболу вместо гимна России будет звучать композиция, согласованная с Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

«Надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение, какая мелодия будет взята за основу», — приводит слова Воронина ТАСС.

На ЧМ-2021 гандболисты сборной России выступят под флагом ФГР. Турнир, который будет проходить в Египте с 14 по 31 января 2021 года, станет первым из тех, которые подпадают под санкции Спортивного арбитражного суда (CAS). До 16 декабря 2022 года российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут использовать флаг и гимн страны.