Сборная США не примет участия в ЧМ по гандболу. Вместо неё сыграет Швейцария

Сборная США не сможет сыграть на чемпионате мира по гандболу, который пройдёт с 13 по 31 января в Египте, из-за ряда положительных результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.

Сборную США на соревнованиях заменит команда Швейцарии, занявшая 16-е место на чемпионате Европы.

На предварительном этапе швейцарцы будут играть в группе E, их соперниками станут команды Австрии, Норвегии и Франции. Российские гандболисты попали в группу H и сыграют с командами Беларуси, Словении и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что команда Чехии не выступит на чемпионате мира из-за нескольких случаев заражения коронавирусом игроков сборной. Чехию на турнире заменит сборная Северной Македонии.