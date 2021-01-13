Сборная США не примет участия в ЧМ по гандболу. Вместо неё сыграет Швейцария
Сборная США не сможет сыграть на чемпионате мира по гандболу, который пройдёт с 13 по 31 января в Египте, из-за ряда положительных результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.
Сборную США на соревнованиях заменит команда Швейцарии, занявшая 16-е место на чемпионате Европы.
На предварительном этапе швейцарцы будут играть в группе E, их соперниками станут команды Австрии, Норвегии и Франции. Российские гандболисты попали в группу H и сыграют с командами Беларуси, Словении и Южной Кореи.
Ранее стало известно, что команда Чехии не выступит на чемпионате мира из-за нескольких случаев заражения коронавирусом игроков сборной. Чехию на турнире заменит сборная Северной Македонии.
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