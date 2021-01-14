Олимпийская чемпионка из США временно отстранена за нарушение антидопинговых правил

Американская легкоатлетка Брианна Макнил, специализирующаяся на беге на 100 м с барьерами, временно отстранена из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Сообщается, что американка подозревается во вмешательстве в обработку результатов тестирования.

29-летняя Макнил — олимпийская чемпионка в беге на 100 м с барьерами (Рио-де-Жанейро, 2016), чемпионка мира (2013) и серебряный призёр чемпионата мира в помещении (2016).

В 2017 году Макнил была отстранена на год за пропуск трёх допинг-тестов. В этом случае за попытку вмешательства в обработку результатов тестирования ей может грозить до восьми лет дисквалификации.