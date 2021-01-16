Тучный гандболист из ДР Конго стал звездой соцсетей
Игрок сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби стал настоящей звездой соцсетей после первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу в Египте. Выйдя на матч с Аргентиной, он моментально приковал к себе внимание всех зрителей — каждого заинтересовала комплекция игрока, который, судя по информации из трансляции, весит 110 кг.
Мало кто поверил в эти данные, а аргентинское издание La Nacion сообщило о минимальном весе в 130 кг. Интересно, что на официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.
В проигранном Конго матче с Аргентиной (22:28) Мвумби, выступающий за любительский клуб Dreux AC из четвёртого французского дивизиона, показал стопроцентную реализацию бросков — 4 из 4.
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