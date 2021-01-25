Мария Ласицкене в третий раз выиграла «Битву полов»

В московском спорткомплексе «Салют Гераклион» в четвёртый раз состоялась «Битва полов» — поединок в прыжках в высоту между мужчинами и женщинами.
Мужская команда на этот раз дала серьёзный отпор женской и одержала победу в командном зачёте, где учитывались результаты трех лучших спортсменов у мужчин и женщин. Представители мужской сборной набрали 3501 очко, женщины — 3490.
Мария Ласицкене, в третий раз ставшая абсолютной победительницей «Битвы полов», поднялась на вторую позицию в рейтинге мирового сезона с результатом 2,00 м (1219 очков).
Второе место в общем зачете занял Михаил Акименко, который упрочил свое лидерство в мировом рейтинге сезона и повторил личный рекорд в помещении — 2,31 м (1188 очков).
Замкнул тройку лучших прыгунов турнира Даниил Цыплаков, покоривший планку на высоте 2,29 м (1170 очков).
Отметим также результаты Ильи Иванюка (2,26, 1143), Кристины Королёвой (1,93, 1150) и Анны Чичеровой (1,90, 1121).
Видео можно посмотреть на странице Марии Ласицкене в «Инстаграме».
- 25 января 2021
-
01:05
-
01:03
-
00:43
-
00:30
- 24 января 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:31
-
23:13
-
22:49
-
22:32
-
22:06
-
22:02
-
21:39
-
21:12
-
21:01
-
20:51
-
20:16
-
20:11
-
19:44
-
19:27
-
19:07
-
18:42
-
18:00
-
17:30
-
17:21
-
17:16
-
17:11
-
17:02
-
16:51
-
16:10
-
15:58
-
15:48
-
15:40
-
15:25
-
15:17