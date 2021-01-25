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Мария Ласицкене в третий раз выиграла «Битву полов»

В московском спорткомплексе «Салют Гераклион» в четвёртый раз состоялась «Битва полов» — поединок в прыжках в высоту между мужчинами и женщинами.

Мужская команда на этот раз дала серьёзный отпор женской и одержала победу в командном зачёте, где учитывались результаты трех лучших спортсменов у мужчин и женщин. Представители мужской сборной набрали 3501 очко, женщины — 3490.

Мария Ласицкене, в третий раз ставшая абсолютной победительницей «Битвы полов», поднялась на вторую позицию в рейтинге мирового сезона с результатом 2,00 м (1219 очков).

Второе место в общем зачете занял Михаил Акименко, который упрочил свое лидерство в мировом рейтинге сезона и повторил личный рекорд в помещении — 2,31 м (1188 очков).

Замкнул тройку лучших прыгунов турнира Даниил Цыплаков, покоривший планку на высоте 2,29 м (1170 очков).

Отметим также результаты Ильи Иванюка (2,26, 1143), Кристины Королёвой (1,93, 1150) и Анны Чичеровой (1,90, 1121).

Видео можно посмотреть на странице Марии Ласицкене в «Инстаграме».