Борзаковский: Ласицкене целенаправленно готовится к Олимпиаде. В ней сомневаться не стоит

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене готовится к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в 2021 году.

«Мария с тренером ведёт целенаправленную подготовку к Олимпийским играм, это основное. Вся подготовка направлена туда, а в работу с личным тренером руководящий состав не лезет. Ещё есть больше месяца, чтобы подготовится к зимнему чемпионату Европы. Думаю, в Маше сомневаться не стоит, она должна выйти на свои результаты.



Кроме того, как вы знаете, существует проблема с нейтральным статусом. И сама эта нервная обстановка тоже влияет на спортсменов чисто по-человечески», — приводит слова Борзаковского «Р-Спорт».