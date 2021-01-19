Борзаковский: Ласицкене целенаправленно готовится к Олимпиаде. В ней сомневаться не стоит
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене готовится к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в 2021 году.
«Мария с тренером ведёт целенаправленную подготовку к Олимпийским играм, это основное. Вся подготовка направлена туда, а в работу с личным тренером руководящий состав не лезет. Ещё есть больше месяца, чтобы подготовится к зимнему чемпионату Европы. Думаю, в Маше сомневаться не стоит, она должна выйти на свои результаты.
Кроме того, как вы знаете, существует проблема с нейтральным статусом. И сама эта нервная обстановка тоже влияет на спортсменов чисто по-человечески», — приводит слова Борзаковского «Р-Спорт».
Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в Челябинске
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